Biotest AG: Biotest AG schreitet in der Entwicklung eines neuen, auf die Patientenbedürfnisse abzielenden Hämophilie-Präparates voran DGAP-News: Biotest AG / Schlagwort(e): Research Update Biotest AG: Biotest AG schreitet in der Entwicklung eines neuen, auf die Patientenbedürfnisse abzielenden Hämophilie-Präparates voran 04.12.2018 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESS RELEASE Biotest AG schreitet in der Entwicklung eines neuen, auf die Patientenbedürfnisse abzielenden Hämophilie-Präparates voran - Biotest übt Option aus und erhält Exklusivrechte für die Anwendung der Albumod-Technologie von Affibody zur Verlängerung der Halbwertszeit von Biopharmazeutika im Bereich der Hämophilie - Präklinische Ergebnisse deuten auf eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit für die Verbesserung der Eigenschaften von innovativen neuen Biopharmazeutika gegen Hämophilie hin Dreieich, 04. Dezember 2018. Die Biotest AG gibt heute bekannt, dass das Unternehmen die Forschungsphase des 2015 unterzeichneten Forschungslizenz- und Optionsvertrags abgeschlossen und den Entschluss gefasst hat, seine Option auszuüben. Biotest wird die Exklusivrechte für die weitere Entwicklung und Vermarktung seines innovativen neuen Hämophilie-Präparates erhalten. "Die präklinischen Ergebnisse mit der Albumod-Technologie sind sehr vielversprechend. Wir glauben daher an ihr Potenzial für die Entwicklung von verbesserten Medikamenten aus Proteinen im Bereich der Therapiegebiete von Biotest wie zum Beispiel der Hämophilie", so Dr. Jörg Schüttrumpf, Senior Vice President Global Research der Biotest AG. Affibody wird eine Lizenzumwandlungsgebühr und Meilensteinzahlungen sowie Lizenzgebühren erhalten. Über Hämophilie Von dieser unheilbaren Erbkrankheit ist weltweit einer von 10.000 Menschen betroffen. Der weltweite Markt für FVIII/FIX-Präparate wird auf ein Volumen von 11 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 geschätzt und wächst mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 1,8 %. Hämophilie ist eine von zahlreichen Gerinnungsstörungen, die verhindern, dass das Blut gerinnt. Menschen mit Hämophilie können innere Blutungen erleiden, die von scheinbar kleineren Verletzungen herrühren. Blutungen in Gelenken und Muskeln verursachen starke Schmerzen und führen zu schweren körperlichen Beeinträchtigungen bis hin zum Tod, wenn lebenswichtige Organe wie zum Beispiel das Gehirn betroffen sind. Für weitere Informationen zu Hämophilie besuchen Sie bitte die Website der World Federation of Hemophilia auf http://www.wfh.org/en/page.aspx?pid=646 Die AlbumodTM-Plattform Die AlbumodTM-Technologie von Affibody ist dafür konzipiert, die Wirksamkeit von Biopharmazeutika durch eine Verlängerung der Halbwertszeit im Blutkreislauf zu verbessern. Dies ermöglicht eine Reduzierung der Anwendungshäufigkeit sowie geringere Konzentrationsschwankungenim Blut. Zusätzlich zu diesen Vorteilen für die Patienten kann der Einsatz von AlbumodTM zu einer möglichen Reduzierung der allgemeinen Behandlungskosten führen. Weitere Informationen stehen unter www.affibody.se zur Verfügung. Affibody AB Das schwedische Biotech-Unternehmen Affibody AB fokussiert sich auf die Entwicklung von Biopharmazeutika der nächsten Generation auf der Grundlage seiner innovativen Technologie-Plattformen: Affibody(R)-Molecules und AlbumodTM. Affibody entwickelt ein Portfolio von innovativen Arzneimittelprojekten und vergibt darüber hinaus Lizenzen für seine AlbumodTM-Plattform. Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest biotechnologisch hergestellte monoklonale Antikörper für verschiedene Krebsindikationen und Systemischer Lupus Erythematodes (SLE), einer Autoimmunerkrankung. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 1.600 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. IR Kontakt: Dr. Monika Buttkereit Telefon: +49-6103-801-4406 E-Mail: investor_relations@biotest.de PR Kontakt: Dirk Neumüller Telefon: +49 -6103-801-269 E-Mail: pr@biotest.com Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201 Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235 