FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

4CIA XFRA US30712A1034 FANHUA INC. ADR/20 0.221 EUR

8CR XFRA US1680881026 CHICAGO RIVET + MACH.DL 2 0.185 EUR

SWN XFRA US8447411088 SOUTHW. AIRL. CO. DL 1 0.141 EUR

QYM XFRA US8336351056 SOC. QUIMICA MIN.ADR B 1 0.280 EUR

LAR XFRA US5128071082 LAM RESEARCH CORP. DL-001 0.971 EUR

JNP XFRA US48203R1041 JUNIPER NETWORKS DL-,01 0.159 EUR

JBX XFRA US4663671091 JACK IN THE BOX DL-,01 0.353 EUR

GH3 XFRA US3952591044 GREENHILL + CO.INC.DL-,01 0.044 EUR

VCLC XFRA US31573A1097 FIBRIA CELULOSE ADR 1 1.173 EUR

CSN XFRA US1263491094 CSG SYS INTL DL-,01 0.185 EUR

BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.004 EUR

VNI XFRA US0538071038 AVNET INC. DL 1 0.176 EUR

AV3 XFRA US0536111091 AVERY DENNISON DL 1 0.459 EUR

S0Q XFRA MHY7542C1066 SCORPIO TANKERS DL -,01 0.009 EUR

HKR XFRA KYG4520J1040 HKR INTL LTD HD-,25 0.005 EUR

FTE XFRA FR0000133308 ORANGE INH. EO 4 0.300 EUR

DIO XFRA FR0000130403 CHRISTIAN DIOR INH. EO 2 2.000 EUR

CSF XFRA FR0000121329 THALES S.A. EO 3 0.500 EUR

MOH XFRA FR0000121014 LVMH EO 0,3 2.000 EUR

BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.004 EUR

H5V XFRA BE0003760742 HOME INVEST BELGIUM 3.750 EUR

AC8 XFRA AU000000ALL7 ARISTOCRAT LEISURE 0.176 EUR

SCL XFRA AN8068571086 SCHLUMBERGER DL-,01 0.441 EUR

1PJ XFRA US69343T1079 PJT PARTNERS INC.A DL-,01 0.044 EUR

EP9 XFRA US29355X1072 ENPRO INDUSTRIES DL-,01 0.212 EUR

HH1 XFRA US4101201097 HANCOCK WHITNEY C.DL 3,33 0.238 EUR

PP4A XFRA PR7331747001 POPULAR INC. NEW DL 6 0.221 EUR

2XT XFRA US23355L1061 DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01 0.168 EUR

1Z5 XFRA US7153471005 PERSPECTA INC. DL-,01 0.044 EUR

A58 XFRA US0367521038 ANTHEM INC. DL-,01 0.662 EUR

4MG XFRA US57665R1068 MATCH GROUP INC. DL-,001 1.765 EUR