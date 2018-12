FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.12.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

YTSN XFRA CH0325814116 KUROS BIOSCI.AG NAM.SF 1

4FX XFRA MXP606941179 KIMBERLY-CLARK DE MEX. A

SSW XFRA KYG7814S1021 SA SA INTL HLDGS HD-,10

M08 XFRA CA60671Q1046 MITEL NETWORKS CORP.

XFRA CA14179V1076 CARGOJET INC.

UFY XFRA AU000000SSM2 SERVICE STREAM LTD

PAC XFRA LU1291106356 BNPPE-MSCI PA.XJXCW.UECEO

XFRA CA20653P4096 CONCORDIA INTERNATIONAL