TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen Börsen ist die Euphorie des Vortages über den vorübergehenden "Waffenstillstand" im Handelskonflikt zwischen den USA und China schon wieder verpufft. Am Dienstag geht es mit den Aktienkursen auf breiter Front bergab. Kritiker hatten sich bereits zum Wochenstart über die Aktienrally gewundert, denn US-Präsident Donald Trump und Chinas Machthaber Xi Jinping haben lediglich ein 90-tägiges Moratorium für weitere Zollschritte vereinbart, die bestehenden Handelszölle aber bestätigt.

Zur weiteren Verunsicherung tragen neue Aussagen von Trump und US-Finanzminister Steven Mnuchin sowie Präsidentenberater Larry Kudlow bei, die die Erwartungen an die Verhandlungen zurückschraubten und sich wenig zuversichtlich auf das Zustandekommen eines umfassenden Handelsabkommens mit China zeigen. Zudem gibt es bislang keine Bestätigung aus China über die angeblichen Zusagen an Trump.

Börse Tokio auf Talfahrt

Nach einer siebentägigen Gewinnphase hat der Nikkei-225 deutlich verloren und zudem mehr, als er am Vortag gewonnen hatte. Der Index sank zum Handelsende um 2,4 Prozent auf rund 22.036 Punkte - auch belastet von einer deutlichen Aufwertung des Yen. Nissan Motor fallen um 0,9 Prozent. Laut einem Bericht will der Verwaltungsrat noch am Dienstag zusammenkommen, um über die Nachfolge des früheren und inhaftierten Chairmans Carlos Ghosn zu beraten. Diesem werden Falschaussagen, Untreue sowie Steuerhinterziehung vorgeworfen.

In China halten sich die Abgaben dagegen in Grenzen: Der Schanghai-Composite büßt 0,2 Prozent ein, der HSI in Hongkong 0,7 Prozent, nachdem er am Montag auf dem höchsten Stand seit Ende September geschlossen hatte. Gewinnmitnahmen verzeichnen die am Vortag im Zuge der Ölpreisrally gut gelaufenen Energiewerte. Sinopec sinken um über 1,5 Prozent. Nach der Yuan-Rally des Vortages hat die chinesische Notenbank die eigene Währung 0,7 Prozent höher gefixt - die stärkste Aufwertung seit Juni 2017.

Der Kospi in Südkorea verliert 1,1 Prozent. Neue BIP-Daten des Landes offenbarten keine Überraschungen. Die Inflation erreichte in zweiter Lesung im dritten Quartal die von der Notenbank angepeilte 2-Prozentmarke. Laut den ANZ-Volkswirten deutet dies nicht auf Zinserhöhungen 2019 hin. In Seoul zählen Technologiewerte wie Samsung und SK Hynix mit Abgaben von über 2 Prozent zu den schwächsten. Auch in Taiwan neigen die Branchentitel zur Schwäche, Taiwan Semiconductor geben 0,6 Prozent ab, obwohl Daiwa die Aktie hochgestuft hat.

In Australien hat der ASX-200 mit einem Minus von 1,0 Prozent geschlossen - belastet vom Finanzsektor. Die australische Zentralbank hat ihren Leitzins auf dem historischen Tief von 1,5 Prozent bestätigt. Dies war so auch erwartet worden. Der geldpolitische Schlüsselsatz verharrt seit Mitte 2016 auf diesem Niveau - und die Reserve Bank of Australia sendete nach der Sitzung des geldpolitischen Rats keinerlei Signale aus, dass sie daran auf kurze Sicht etwas ändern will. Ein niedriges Zinsniveau macht das traditionelle Geschäft der Banken weniger rentabel.

=== S&P/ASX 200 (Sydney) 5.713,10 -1,01% -5,80% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.036,05 -2,39% -3,20% 07:00 Kospi (Seoul) 2.107,65 -1,14% -14,58% 07:00 Schanghai-Comp. 2.648,18 -0,25% -19,95% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.994,76 -0,69% -11,24% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.156,60 -1,07% -8,38% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.692,57 -0,42% -5,40% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 EUR/USD 1,1375 +0,2% 1,1354 EUR/JPY 128,69 -0,3% 129,01 EUR/GBP 0,8930 +0,1% 0,8922 GBP/USD 1,2739 +0,1% 1,2725 USD/JPY 113,13 -0,4% 113,63 USD/KRW 1108,13 -0,1% 1109,33 USD/CNY 6,8413 -0,6% 6,8831 USD/CNH 6,8380 -0,6% 6,8771 USD/HKD 7,8082 -0,1% 7,8158 AUD/USD 0,7370 +0,2% 0,7356 NZD/USD 0,6954 +0,4% 0,6926 Bitcoin BTC/USD 3.861,16 -1,1% 3.904,78 4.217,62 -71,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,36 52,95 +0,8% 0,41 -7,6% Brent/ICE 62,16 61,69 +0,8% 0,47 -1,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.237,56 1.230,82 +0,5% +6,74 -5,0% Silber (Spot) 14,50 14,38 +0,8% +0,12 -14,4% Platin (Spot) 804,30 809,00 -0,6% -4,70 -13,5% Kupfer-Future 2,79 2,80 -0,2% -0,01 -16,6% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2018 01:22 ET (06:22 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.