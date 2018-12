Die Aktie des Windturbinen-Herstellers Nordex ist mit einem deutlichen Plus in die neue Börsenwoche gestartet. Ausschlaggebend hierfür war die Nachricht, dass man einen weiteren Großauftrag an Land ziehen konnte. Damit wird es nun auch charttechnisch wieder richtig spannend.

Wie Nordex vermelden konnte, hat man einen Großauftrag aus Schweden erhalten. Für zwei Windpark-Projekte, die derzeit E.ON und Credit Suisse Energy Infrastructure Partners gehören, soll der Windkraft-Anlagenbauer insgesamt 114 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 475 MW liefern. Dieses ist der bislang größte Einzelauftrag für das Unternehmen, wobei im Auftragspaket auch noch die notwendigen Infrastrukturarbeiten vor der Errichtung der Windkraftanlagen wie auch ein folgender Servicezeitraum von zwei Jahren enthalten sind.

Was das unter dem Strich für Umsatz und Gewinn bedeutet, bleibt natürlich noch offen. Allerdings passt dieser neue Auftrag in das bereits auch von Unternehmensseite her skizzierte Szenario, wonach es nach einem schwierigen Jahr 2019 ab 2020 deutlich besser laufen soll.

Denn das eine Projekt soll ab März 2020 in Angriff genommen werden, das zweite dann ein Jahr später. Die nötigen Infrastrukturarbeiten will Nordex aber bereits jetzt beginnen.

Die Börse hat auf diesen neuen Auftrag sehr positiv reagiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...