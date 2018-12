In den vergangenen Wochen haben wir Sie häufig zur Geduld aufgefordert, denn für viele Anleger ist es schwer in volatilen Zeiten mit schlechter Performance, diese zu wahren. Doch das Warten hat sich gelohnt und wurde am Montag belohnt. Der Dax konnte nach seiner zuletzt schwachen Performance wieder zulegen. Wer noch nicht investiert ist, wird nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...