Die US-Bank JPMorgan hat Befesa aus Bewertungsgründen von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 46 auf 44 Euro gesenkt. Die Aktie des Metallrecycling-Unternehmens habe in den vergangenen zwei Monaten rund 17 Prozent an Wert verloren und berge nun wieder ein Aufwärtspotenzial von rund 18 Prozent, schrieb Analystin Sylvia Barker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie reduzierte allerdings ihre Gewinnprognosen (bereinigtes Ebitda) für die Jahre 2018 bis 2020./edh/ag Datum der Analyse: 04.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: LU1704650164