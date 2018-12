Bitcoin Group SE passt Ertragsprognose für 2018 an - Unternehmen erwartet dennoch ein stark positives Ergebnis DGAP-News: Bitcoin Group SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung Bitcoin Group SE passt Ertragsprognose für 2018 an - Unternehmen erwartet dennoch ein stark positives Ergebnis 04.12.2018 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bitcoin Group SE passt Ertragsprognose für 2018 an - Unternehmen erwartet dennoch ein stark positives Ergebnis - Erwarteter Umsatz von EUR 9,5 Mio. für 2018 (Vorjahr: EUR 12,6 Mio.) - Stark positives Ergebnis für das Geschäftsjahr 2018 erwartet - Wichtige Meilensteine zur Erweiterung des Geschäftsmodells erreicht Herford, 04. Dezember 2018 - Die Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91) passt ihre bisher kommunizierte Prognose für das Geschäftsjahr 2018 an. Obwohl die Umsätze per Ende November 2018 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um etwa 35% gestiegen sind, sieht sich das Unternehmen, das mit Bitcoin.de Deutschlands einzigen regulierten Handelsplatz für digitale Währungen betreibt, zu diesem Schritt veranlasst. Konkret rechnet die Bitcoin Group SE für das Gesamtjahr 2018 mit einem Umsatz von mehr als EUR 9,5 Mio. (Vorjahr: EUR 12,6 Mio.). Bei erwarteten Kosten von nicht mehr als EUR 2,5 Mio. (Vorjahr: ca. EUR 1,8 Mio.) wird der Gewinn vor Steuern somit voraussichtlich über EUR 7 Mio. liegen. Ursächlich für die Adjustierung ist die außergewöhnlich hohe Nachfrage nach Bitcoin im Dezember 2017. Zum damaligen Zeitpunkt stieg der Kurs der Kryptowährung binnen weniger Tage von ca. 8.000 Euro auf knapp 17.000 Euro. Entsprechend entwickelten sich zu diesem Zeitpunkt die für das Unternehmen essenziellen Handelsvolumina. Derzeit ist von einer ähnlich dynamischen Kursentwicklung aufgrund des vorherrschenden Markt- und medialen Umfelds nicht auszugehen. Trotz einer nach wie vor hohen Dynamik bei der Neukundengewinnung wird das Ziel von 1 Million Kunden im Jahr 2018 nicht erreicht werden können. Die Bitcoin Group SE wird für das laufende Geschäftsjahr dennoch ein stark positives Ergebnis erzielen. Um das Geschäftsmodell weiter zu diversifizieren, hat das Unternehmen bereits entscheidende Schritte eingeleitet und wichtige Wegmarken erreicht. Mitte November 2018 erwarb die Bitcoin Group SE 100% der Anteile an der Tremmel Wertpapierhandelsbank GmbH. Dies eröffnet die Möglichkeit, die Wertschöpfungskette signifikant zu verlängern. Hierzu gehören der Eigenhandel mit Kryptowährungen, die Emission von entsprechenden Finanzprodukten und die Aufstellung von Geldautomaten für Kryptowährungen. Perspektivisch ist es das Ziel, Bitcoin.de zu einer Kryptowährungsbörse bei gleichzeitiger Beibehaltung des Marktplatzmodells auszubauen. "Viele Kunden sind aufgrund des insgesamt herausfordernden Marktumfeldes zurückhaltender bei ihren Anlageentscheidungen. Dies spiegelt sich auch in der Notierung wesentlicher Kryptowährungen wider. Um künftig noch unabhängiger agieren zu können, erweitern wir kontinuierlich unser Geschäftsmodell. Wichtige Meilensteine haben wir in dieser Hinsicht bereits erreicht, weitere werden folgen. Auf diese Weise werden wir unser Tempo auf dem Wachstumspfad erhöhen und weitere Kunden von unseren Services und Produkten begeistern können", sagt Marco Bodewein, Geschäftsführender Direktor der Bitcoin Group SE. Über die Bitcoin Group SE: Die Bitcoin Group SE ist eine Holding mit Schwerpunkt auf innovativen und disruptiven Geschäftsmodellen und Technologien aus den Bereichen Cryptocurrency und Blockchain. Die Bitcoin Group SE hält 100% der Anteile an der Bitcoin Deutschland AG, die Deutschlands einzigen regulierten Handelsplatz für die digitalen Währungen Bitcoin, Bitcoin Cash, und Ethereum unter Bitcoin.de betreibt, sowie 50% der Anteile an der Sineus Financial Services GmbH, einem von der BaFin beaufsichtigten Finanzdienstleister. Die Bitcoin Group SE ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Börsenkürzel: ADE, ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9). Mehr Informationen zur Bitcoin Group SE erhalten Sie unter www.bitcoingroup.com. 