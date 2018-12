Global Blockchain Technologies Corp.: DGAP-News: Global Blockchain Technologies Corp. / Schlagwort(e): Vereinbarung/Fusionen & Übernahmen Global Blockchain Technologies Corp.: 04.12.2018 / 08:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Global Blockchain und X2 Games schließen Übernahmevertrag ab Nachdem die geplante Übernahme von X2 Games im Oktober von BLOC angekündigt worden war, haben die beiden Unternehmen eine endgültige Vereinbarung getroffen, in der BLOC X2 Games erwerben wird und BLOC seine börsenbezogenen Interessen in eine Spinout-Einheit aufteilen wird. X2 Games wird einige spannende Elemente in BLOC einbringen, einschließlich der aktuellen Bibliothek interaktiver Spielprojekte sowie der Leitung von Nolan Bushnell, dem Gründer von Atari. Vancouver, British Columbia, 4. Dezember 2018 - GLOBAL BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES CORP. (CSE: BLOC.U) (FSE: BWSP) (OTC: BLKCF) ("BLOC" oder "Company") gibt bekannt, dass zusätzlich zu der bereits angekündigten Vereinbarung zwischen BLOC und X2 Games Corp. ("X2 Games"), die in einer Pressemitteilung vom 10. Oktober 2018 bekannt gegeben wurde, beide Unternehmen eine endgültige Vereinbarung getroffen haben, wonach BLOC alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von X2 Games (die "X2 Games Shares") durch eine Verschmelzung von drei Unternehmen (die "Transaktion") erwerben wird. Die Transaktion wird die Führung von Atari-Mitbegründer Nolan Bushnell, dem Hollywood-Kreativdirektor und dem VFX-Visionär Zai Ortiz in die Geschäftstätigkeit von BLOC einführen, da BLOC sich auf Gaming-Projekte konzentriert. Gemäß den Bedingungen der Transaktion wird BLOC 330.519.541 Stammaktien der Gesellschaft zu einem angenommenen Preis von 0,15 USD pro Aktie gegen alle ausgegebenen und ausstehenden X2 Games-Aktien zu einem Gesamtkaufpreis von 49.577,931,15 ausgeben. Alle geistigen Eigentumsrechte an den aktuellen Spielprojekten von X2 Games werden Teil von BLOC, einschließlich vier digitaler, interaktiver Spiele für Amazon Alexa. Eines dieser Spiele mit dem Titel St. Noire soll im ersten Quartal 2019 veröffentlicht werden, drei weitere Amazon Alexa-Spiele sollen Anfang 2019 auf den Markt kommen. Ein Trailer von St. Noire ist unter http://www.st-noire.com/amazon-alexa zu sehen. Infolge der Übernahme von X2 Games durch BLOC wird ein Spinout-Unternehmen die börsenbezogenen Assets von BLOC erhalten (das "Spinout"). Zum Stichtag 4. Dezember 2018 sind alle Aktionäre von BLOC an den vereinbarten Assets des Spinout berechtigt. Diese Assets lauten wie folgt: 1. Alle Rechte, Arbeitsprodukte und Vermögenswerte im Zusammenhang mit der Entwicklung der Laser-Blockchain. 2. Alle Beteiligungen der Laser Technologies Corp., Cayman Islands-Tochtergesellschaft von BLOC. 3. Alle Rechte, Arbeitsprodukte und Vermögenswerte beziehen sich auf die Entwicklung des digitalen Vermögens von Singularity und des Devisenaustauschs. 4. Alle Rechte und Arbeitsprodukte im Zusammenhang mit der Geschäfts- und Technologieentwicklung von Stratus. 5. Alle Rechte und Arbeitsprodukte im Zusammenhang mit der Entwicklung der Spot Exchange für den Nahen Osten. 6. Blockchain Technologies DMCC, der in Dubai ansässigenTochtergesellschaft von BLOC. 7. Alle Rechte und Interessen im Zusammenhang mit der Investition in die Hyperion Crypto Exchange Inc. 8. BLOCs Investition in Quisitive Technology Solutions Inc. 9. Alle Rechte und Vereinbarungen zwischen BLOC und Hewlett Packard Enterprise oder seinen verbundenen Unternehmen. Shidan Gouran, Präsident und CEO des Unternehmens, kommentierte: "Als Ergebnis dieser Transaktion werden wir unseren Aktionären in nur etwas einem Jahr drei erfolgreiche Geschäftszweige geliefert haben. Indem wir Nolan und Zai sowie ihre kreativen Werke in BLOC einbringen, können wir uns im immer größer werdenden interaktiven Gaming-Bereich stärker behaupten. Mit erweiterten Geschäftsaktivitäten für FORK (Global Blockchain Mining) und der Weiterentwicklung unserer Assets im Spinout haben wir ein breites Spektrum an Geschäftsinteressen in unserer Unternehmensfamilie. Wir gehen davon aus, dass es mit jedem dieser Unternehmen gut laufen wird, bevor das Jahr 2018 vorüber sein wird, und sich für 2019 einige sehr aufregende Aussichten ergeben werden. " Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt bestimmter Genehmigungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen und der Zustimmung der Aktionäre von X2 Games ("X2 Games-Aktionäre") auf einer gesonderten Aktionärsversammlung. Bei dieser Versammlung werden die X2 Games-Aktionäre zur Genehmigung der Transaktion einberufen werden (die "X2 Games Meeting ") und Erfüllung oder den Verzicht auf bestimmte übliche Abschlussbedingungen erklären. Der Verwaltungsrat von X2 Games (das "X2 Games Board") hat einstimmig empfohlen, dass die Aktionäre von X2 Games für den Beschluss zur Genehmigung der Transaktion stimmen, die Gegenstand der X2-Games-Versammlung sein soll, die voraussichtlich im vierten Quartal 2018 stattfinden wird. Es wird derzeit erwartet, dass die Transaktion vorbehaltlich aller behördlichen Genehmigungen, der Zustimmung der Aktionäre und anderer Genehmigungen sowie der Erfüllung oder Aufhebung aller Bedingungen im vierten Quartal 2018 abgeschlossen sein wird. Weitere Informationen zu X2 Games und den Projekten von X2 Games finden Sie unter www.x2.games. Im Auftrag des Unternehmens: Shidan Gouran, President & CEO (416) 854-3017 Für weitere Informationen: IRTH Communications, LLC ir@globalblockchain.io 1-800-689-8089 Über Global Blockchain Technologies Corp. Das Unternehmen bietet Investoren Zugang zu einem Beteiligungskorb innerhalb des Blockchain-Sektors, der von einem Expertenteam bestehend aus Branchenpionieren und Erstanwender aller großen Kryptowährungen verwaltet wird. Mit Blick darauf, der erste vertikal integrierte Urheber und Verwalter hochrangiger Blockchains und digitaler Währungen zu werden, konzentriert sich das Unternehmen auf die Vereinfachung des derzeitig mühsamen, langwierigen und komplizierten Prozesses, den interessierte Investoren durchlaufen müssen, um Exposition im Kryptowährungs-Sektor zu erhalten. BLOC ist an der Canadian Securities Exchange ("CSE") notiert und ihre Stammaktien werden unter dem Symbol "BLOC" gehandelt. Weitere Informationen hinsichtlich BLOC sind bei SEDAR unter www.sedar.com sowie auf der Unternehmenswebseite, www.globalblockchain.io zu finden. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. 