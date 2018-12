Nach Ansicht der Analysten von SMC-Research ist der deutliche Kursverfall der Aktie von GK Software SE mit der Skepsis bezüglich der diesjährigen Ergebnisentwicklung zu erklären. Allerdings werde dabei laut SMC-Research übersehen, dass sich GK Software grundsätzlich sehr positiv entwickle und damit die Basis für hohe Gewinnsteigerungen in der Zukunft schaffe. Auf Basis dieser Erwartung konstatiert der SMC-Analyst Adam Jakubowski für die Aktie der GK Software SE ein sehr hohes Kurspotenzial.

Nach Darstellung von SMC-Research habe sich im dritten Quartal bei GK Software die Schere zwischen der grundsätzlichen Entwicklung und der aktuellen Ergebnissituation erneut weiter geöffnet. Während das Unternehmen am laufenden Band von strategischen Fortschritten wie der Akquise von großen Kunden, dem Abschluss von wichtigen Pilotprojekten und der wachsenden Vertriebspipeline berichte und während auch der Umsatz dynamisch wachse, hinke die Gewinnentwicklung dieser Dynamik deutlich hinterher. So sei auch im dritten Quartal der Umsatz wieder um fast 20 Prozent gesteigert worden, während sich das EBIT im Vorjahresvergleich erneut verschlechtert habe. In Summe der ersten neun Monate ergeben sich daraus laut SMC-Research ein Umsatzwachstum um 13,6 Prozent und ein EBIT-Rückgang um 93 Prozent.

Die von GK für dieses Jahr in Aussicht gestellte massive Verbesserung der Profitabilität und die Rückkehr des Kerngeschäfts zum Margenniveau von rund 15 Prozent scheinen damit nach neun Monaten in sehr weite Ferne gerückt, was nach Ansicht der Analysten die Skepsis der Börse und den drastischen Kursverfall erkläre. Das Unternehmen selbst habe seine Prognose zwar bestätigt, dies aber unter den Vorbehalt des rechtzeitigen Abschlusses einiger Lizenzverträge gestellt.

Dass dies gelinge, werde von den Börsianern offensichtlich stark angezweifelt. Doch den hierdurch bedingten Kursverfall hält SMC-Research für unangemessen. Denn GK Software verfüge nach Überzeugung von SMC-Research über eine sehr gute Marktposition und über exzellente Perspektiven, die, wenn vielleicht nicht 2018, so doch in Zukunft, für ein hohes Gewinnwachstum sorgen sollten. In einer mehrjährigen Betrachtungsweise komme deswegen der diesjährigen Ergebnisentwicklung nur eine untergeordnete Bedeutung zu, so die Analysten. Viel wichtiger sei, dass GK Software den Marktanteil im hohen Tempo ausbaue und damit erst die Grundlagen schaffe, um in den nächsten Jahren nachhaltig hohe Erträge zu generieren.

Obwohl SMC-Research in seinen Schätzungen vor allem im Hinblick auf das laufende Jahr sehr weit unter dem von GK Software in Aussicht gestellten Margenniveau geblieben sei, konstatiert das Researchhaus auf Basis des Szenarios eines anhaltenden und zunehmend profitablen Wachstums für die Aktie von GK Software ein sehr hohes Kurspotenzial bis 131,00 Euro. Auf dieser Basis haben die Analysten ihr Urteil "Buy" bestätigt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.12.18, 8:45 Uhr)

