NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 04.12.2018;Das Instrument SHWK DE000A0XFWK2 SHS VIVEON AG EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 04.12.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument SHWK DE000A0XFWK2 SHS VIVEON AG EQUITY has its first trading date on 04.12.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 04.12.2018;Das Instrument DFV DE000A2NBVD5 DFV DT.FAMIL.VERS. O.N. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 04.12.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument DFV DE000A2NBVD5 DFV DT.FAMIL.VERS. O.N. EQUITY has its first trading date on 04.12.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument SHWK DE000A0XFWK2 SHS VIVEON AG EQUITY has its first trading date on 04.12.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 04.12.2018;Das Instrument DFV DE000A2NBVD5 DFV DT.FAMIL.VERS. O.N. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 04.12.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument DFV DE000A2NBVD5 DFV DT.FAMIL.VERS. O.N. EQUITY has its first trading date on 04.12.2018: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y