Eine weitere Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China konnte auf dem G20-Gipfel abgewendet werden. Die Anleger reagierten erleichtert und bescherten dem DAX den höchsten Tagesgewinn seit acht Monaten. Für ihn ging es um 1,85 Prozent auf 11.465 Punkte nach oben. Marktidee: Öl WTI. Der Ölpreis ist eines der großen Themen in diesem Jahr an den Märkten. Lange Zeit ging es für das schwarze Gold nach oben. Am 3. Oktober erreichte der Ölpreis der Sorte WTI ein neues Vier-Jahres-Hoch. Danach rutschte der Kurs drastisch ab. In der vergangenen Woche setzte eine Stabilisierungsbewegung ein. Gestern durchbrach WTI-Öl dann sogar den kurzfristigen Abwärtstrend.