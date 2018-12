BondGuide im Gespräch mit Gerhard Schmid, Gründer und CEO der BaaS.business: Das aktuelle Projekt des MobilCom- und freenet-Gründers hat ein ganz neues Leitmotiv: Blockchain for real Business. BondGuide: Herr Schmid, BaaS ist die Abkürzung für … ? Schmid: Blockchain as a Service. Das hat mit ICOs und was es da vor nicht allzu langer Zeit gab, nicht mehr viel zu tun. Heute geht es um Token mit konkretem ...

