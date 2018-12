Unter Trainer Lucien Favre ist der BVB in der laufenden Bundesliga-Saison noch immer ungeschlagen. Zehn Siege und drei Unentschieden sorgen dafür, dass die Meisterfrage in dieser Spielzeit endlich wieder Spannung verspricht. In der Champions League hat der BVB seine gute Ausgangslage durch einen müden Auftritt im Heimspiel gegen den FC Brügge indes leider verspielt.

