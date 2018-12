Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Rocket Internet nach dem jüngsten Kapitalmarkttag von 32 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Es habe einige Überraschungen gegeben, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So wolle die Beteiligungsgesellschaft beispielsweise transparenter werden. Insgesamt zählt sie Rocket zu den besser aufgestellten Firmen, in die es sich lohne, mit Blick auf vielversprechende neue Vorhaben zu investieren./ck/ag Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A12UKK6