Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Ströer in einem Ausblick auf 2019 von 67 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Werbespezialist habe ein durchwachsenes Jahr 2018 hinter sich, schrieb Analystin Laurie Davison in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach der abgeschwächten Geschäftsentwicklung des OOH-Segments (Außenwerbung) im laufenden Jahr sollten 2019 in der ersten Jahreshälfte die Vergleichswerte aus dem Vorjahr wieder einfacher zu erreichen sein./ck/ag Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2018-12-04/09:57

ISIN: DE0007493991