In dem bekannten Weihnachtslied "The Twelfe Days of Chrismas" werden die Geschenke aufgezählt, die der Sänger an den zwölf Weihnachtstagen zwischen dem 25. Dezember und dem sechsten Januar von seiner Herzensdame erhält. 364 Geschenke, sie reichen von Tauben über Rohrleitungen bis zu Goldringen. Daraus wird seit 35 Jahren jährlich die Inflation errechnet.Dieses Jahr stiegen die Kosten aller Geschenke um 1,2 Prozent auf fast 40.000 US-Dollar. Die gleichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...