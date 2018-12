Erst in der vorigen Woche hat BYD auf der Guangzhou Auto Show in Chinas eine vollelektrische Version seines SUV-Modells Tang vorgestellt. Bislang war das Modell ausschließlich als Verbrenner und als Plug-in-Hybrid erhältlich. Für umgerechnet 33.000 bis 45.500 Euro Euro werden die Käufer nun aber gleich zwei Elektromotoren erhalten, die zusammen stolze 360 kW (490 PS) leisten und den Wagen in 4,4 Sekunden auf 100 km/h bringen sollen. Und während die Fachwelt noch staunt, kündigt sich schon wieder ... (Achim Graf)

