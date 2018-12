Hilden/Düsseldorf (ots) -



Die ÖKOWORLD AG gibt bekannt, dass Vorstand Michael Duesberg (65) sein Amt mit sofortiger Wirkung niederlegt und das Unternehmen im gegenseitigen Einvernehmen verlässt. Aufsichtsrat und Vorstand danken Herrn Duesberg für sein großes Engagement als Vorstandsmitglied in den vergangenen sieben Jahren und wünschen ihm für seinen weiteren beruflichen und privaten Lebensweg alles Gute und viel Erfolg.



Die seit 1999 börsennotierte ÖKOWORLD AG (vormals versiko AG) ist ein führendes Unternehmen im Bereich ethisch-ökologischer Kapitalanlagen. Über 40 Jahre Erfahrung fließen in die Entwicklung und Auflegung eigener Produkte ein. Im Vertrieb werden über die ethisch-ökologische Vermögensberatung über 50.000 Kunden und Kundinnen bundesweit betreut.



Pressekontakt: Gunter Schäfer, Chief Communications Officer, Tel.: 02103-929 210 oder per E-Mail: gunter.schaefer@oekoworld.com.