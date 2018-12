Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Axel Springer in einem Ausblick auf 2019 auf "Hold" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. 2018 sei für den Medienkonzern ein Jahr gewesen, in dem das Portfolio gestutzt und selektiv investiert wurde, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf dem Weg in das neue Jahr beträfen die Kernfragen weiterhin die Kapitalallokation, nachdem das Medienhaus bei der Immobilienplattform Purplebricks eingestiegen sei./ck/ag Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2018-12-04/11:12

ISIN: DE0005501357