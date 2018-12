Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Zooplus in einem Ausblick auf 2019 auf "Hold" mit einem Kursziel von 164 Euro belassen. Der Online-Händler für Haustierbedarf habe einen soliden Wachstumspfad hinter sich seit seiner Gründung im Jahr 2007 und profitiere vom zunehmenden Internetshopping, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Während der Umsatz 2019 weiter wachsen dürfte, rechne sie aber nur mit "mageren Margen"./ck/ag Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2018-12-04/11:16

ISIN: DE0005111702