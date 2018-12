In den Bilanzen der DAX-Konzerne hat sich die Position des Goodwill in den vergangenen Jahren massiv ausgeweitet. Doch anders als bei Sachanlagen oder materiellen Vermögensgegenständen verbirgt sich hinter der Kennzahl kein substantieller Wert. Und genau dies könnte in Zukunft zu einem ernsten Problem werden. Eine Erklärung der Kennzahl am Beispiel von SAP.

Den vollständigen Artikel lesen ...