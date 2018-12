Die Deutsche Bank hat die Einstufung für takeaway.com in einem Ausblick auf 2019 auf "Hold" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Geschäftsentwicklung des Online-Essenslieferanten im ausklingenden Jahr sei solide gewesen, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar sollte das Deutschland-Segment 2019 weiter Verluste schreiben, aber auf Gruppen-Niveau könnte das niederländische Unternehmen im oder bereits vor dem dritten Quartal 2019 die Gewinnschwelle beim Ebitda überschreiten./ck/ag Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2018-12-04/11:59

ISIN: NL0012015705