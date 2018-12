Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Vivendi in einem Ausblick auf 2019 auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Im Fokus dürfte der angestrebte Verkauf eines bis zu 50-prozentigen Anteils an der Musiksparte UMG stehen, schrieb Analystin Laurie Davison in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sollte auch der zur Mediengruppe gehörende Bezahlfernsehanbieter Canal+ nicht vergessen werden, den Davison als "versteckten Übernahmekandidaten" im Sektor sieht./ck/ag Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2018-12-04/12:00

ISIN: FR0000127771