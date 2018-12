Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Scout24 in einem Ausblick auf 2019 auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Das neue Jahr dürfte für den Online-Marktplatzbetreiber spannend werden mit dem neuen Vorstandschef Tobias Hartmann an der Konzernspitze, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wachstum in den Kernbereichen dürfte sich beschleunigen und der Markt dürfte mit Spannung darauf schauen, wie sich das zugekaufte Portal Finanzcheck entwickele./ck/ag Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2018-12-04/12:04

ISIN: DE000A12DM80