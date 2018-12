Die Deutsche Bank hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 in einem Ausblick auf 2019 auf "Hold" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Die Zeit der Reinvestitionen sei für den TV-Konzern nicht vorbei, schrieb Analystin Laurie Davison in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der 40-prozentige Kurzsturz im bisherigen Jahresverlauf habe die Aktie auf ein Fünfjahrestief gedrückt. Eine Erholung dürfte aber erst folgen, wenn der Markt überzeugende Beweise sehe, dass sich die angekündigten Investitionen auch auszahlten./ck/ag Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2018-12-04/12:04

ISIN: DE000PSM7770