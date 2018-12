Britischer EMI zum Baugewerbe dürfte im November sinken API-Schätzungen könnten kurzfristig für Volatilität sorgen Einige Reden von wichtigen Zentralbankern stehen an

Am Dienstag sieht der Wirtschaftskalender etwas dünn aus, da nur zwei wichtige Veröffentlichung anstehen. Am Morgen erhalten wir den britischen EMI zum Baugewerbe, während am späten Abend die API-Schätzungen zu den Rohöl-Lagerbeständen veröffentlicht werden. Die Reden der Zentralbanker runden den Kalender ab, wobei Mark Carneys Anhörung (von der BoE) im britischen Parlament im Mittelpunkt steht. 10:30 Uhr | Großbritannien, EMI zum Baugewerbe (November): Während die Aufmerksamkeit des Marktes auf den Brexit sowie die beim BoE-Stresstests gezeigten Szenarien gelenkt wird, ist der britische EMI zum verarbeitenden Gewerbe im November unerwartet ...

