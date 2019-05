Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wir haben in diesem Monat noch keinen klaren Trend beim USD/CAD (Kanadischer Dollar) gesehen. Denken Sie daran, dass die kanadische Geldpolitik stark von dem abhängt, was in den USA passiert, so die Experten von XTB. Die gestiegenen Erwartungen an eine Zinssenkung in den USA (Ansicht scheine nicht von der FED selbst geteilt zu werden) hätten daher auch den CAD belastet. ...

