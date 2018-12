Der E-Commerce-Gigant Amazon (erwarteter Umsatz 2018 stolze 232 Milliarden US-Dollar) sitzt auf einem potenziellen Multi-Milliarden-Dollar-Schatz, wie ein viel zu wenig beachteter Bericht jetzt offenlegt. Wer ein wenig in der Bilanz blättert, wird feststellen: Das, was sich hier abzeichnet und was Marktbeobachter erwarten, könnte sogar den Erfolg von AWS - Amazons überaus erfolgreichen Cloud-Dienst - in den Schatten stellen.

Den vollständigen Artikel lesen ...