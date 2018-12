Luxemburg (www.fondscheck.de) - Carmignac freut sich, die Ernennung von Luis Caceres (46) zum neuen Business Development Director bekannt zu geben, so Carmignac Gestion in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Caceres, der aus dem Frankfurter Büro heraus arbeitet, wird Carmignacs Beziehungen zum diskretionären Geschäft weiter ausbauen. Er berichtet direkt an Nils Hemmer, Head of Country Germany & Austria. Mit der Neueinstellung verstärkt Carmignac seine Bemühungen, die Präsenz im semi-institutionellen und Wholesale-Geschäft zu erweitern. ...

