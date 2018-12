Nach Mutterkonzern Volkswagen hat nun auch die Marke Audi ein Investitionsprogramm für die kommenden Jahre beschlossen. Binnen fünf Jahren will das Unternehmen 40 Mrd Euro locker machen, davon rund 14 Mrd für die Bereiche Elektromobilität, Digitalisierung und autonomes Fahren. Damit gehen gut ein Drittel der Investitionsmittel in Zukunftsbereiche. So stellt sich auch das Verhältnis bei Konzernmutter ...

