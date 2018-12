Die Ölpreise am Weltmarkt steigen am Dienstag unter dem Eindruck des bevorstehenden OPEC-Meetings und dem wahrscheinlichen Beschluss neuer Förderquoten weiter an. Für die Heizölpreise im Inland gilt dies nur bedingt. Besonders in Deutschland entwickeln sich die Regionalpreise höchst unterschiedlich. Meist pendeln Sie um das Niveau des Vortags, ohne dass dabei eine geografische Logik sichtbar wird. ...

