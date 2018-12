Medigene tendiert am heutigen Dienstag wieder einmal schwächer. So verzeichnet das Biotechnologie-Unternehmen an der Börse aktuell ein Minus von 0,9% (aktuell: 9,56 Euro). Charttechnisch bewegt sich die Aktie damit weiter auf dünnem Eis. Denn sollte der SDax-Titel unter das November-Tief bei 9,39 Euro fallen, eröffnet sich Korrekturpotenzial bis zur runden Acht-Euro-Marke und...

