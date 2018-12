Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Airbus in einem Branchenausblick auf 2019 von 119 auf 122 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Flugzeugbau stehe wohl ein Superzyklus bevor, was Airbus mit seinem Auftragsbestand auf Rekordhöhe gute Chancen eröffne, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Airbus ist ihr "Top Pick" im kommerziellen Flugzeugbau./ck/ag Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2018-12-04/14:12

ISIN: NL0000235190