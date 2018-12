Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Delivery Hero in einem Ausblick auf 2019 auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Das heißeste Thema des Essenslieferanten im laufenden Jahr seien die wachsenden Investitionen gewesen, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. 2019 dürften nun Fortschritte beim Ausbau von Marktanteilen, die Kapitalrendite sowie Initiativen wie etwa Cloud Kitchens im Fokus stehen./ck/ag Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-12-04/14:14

ISIN: DE000A2E4K43