Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Hellofresh in einem Ausblick auf 2019 auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Der Kochboxen-Anbieter habe 2018 drei Quartale in Folge die Erwartungen für Umsatz und operatives Ergebnis übertroffen und zweimal die Umsatzziele angehoben, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. 2019 dürfte Hellofresh sich noch breiter aufstellen und dabei aber weiter im prozentual zweistelligen Bereich wachsen. Für das operative Ergebnis (Ebitda) sollte die Gewinnschwelle im zweiten Quartal erreicht sein./ck/ag Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2018-12-04/14:17

ISIN: DE000A161408