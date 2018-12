Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-12-04 / 14:00 *Wachstum braucht Platz und die richtige Umgebung Neue, größere Büroräume für die niiio finance group AG* _Görlitz, 04.12.2018_ In den vergangenen Wochen ist es bei der die niiio finance group AG in Dresden zu eng geworden. Während Projektmanager und Entwickler Softwarelösungen für die niiio-Kunden intensiv vorantreiben und weiterentwickeln, fand sich für die Mitarbeiter kaum noch ein freier Platz in den bisherigen Büroräumen in Dresden. "Das ging so wirklich nicht weiter. Wer so entschieden wächst wie wir, braucht auch flexible und erweiterbare Büroräume", so Johann Horch, CEO der niiio finance group AG. Nach monatelanger Suche hat man nun neue Büroflächen in der in der sächsischen Landeshauptstadt gefunden. Die ersten Umzugskisten werden bereits gepackt. Das "Atrium am Rosengarten" ist ein Büro- und Verwaltungsgebäude im Zentrum von Dresden. Im Stadtteil Dresden- Neustadt bieten die neuen Räumlichkeiten dem wachsenden FinTech Unternehmen über 400 Quadratmeter Bürofläche. Das 1995 erbaute Gebäude befindet sich in Elblage und liegt in unmittelbarer Nähe zum Regierungsviertel, der Staatskanzlei und den Ministerien. "Der neue Standort "Atrium am Rosengarten" ist verkehrstechnisch sehr gut angebunden, und wir haben zudem die Möglichkeit, die neuen Räume nach unseren eigenen Vorstellungen zu gestalten", erklärt CEO Johann Horch. Mit dem Umzug in das neue Gebäude wird das Unternehmen für seine Mitarbeiter moderne Arbeitsplätze schaffen. "Für unsere Mitarbeiter entwickeln wir ein modernes Raumkonzept. Wir haben mehrere Besprechungsräume sowie Sitzecken geschaffen, in denen flexibel gearbeitet werden kann", so Vorstand Axel Apfelbacher. Der Umzug hat natürlich auch Vorteile für die Kunden. "An unserem neuen Standort in Dresden werden wir künftig auch Seminare für Kunden inhouse abhalten können. Workshops Tür an Tür mit den Projektmanagern und Entwicklern. Das sind wirklich kurze Wege und flache Hierarchien", ergänzt Vorstand Kris Grgurevic. "Die neuen Flächen bieten Platz für Kunden und Mitarbeiter zum Netzwerken, sich austauschen und um neue Ideen auf den Weg bringen." *Über niiio finance group AG:* Digitale Dienste für die digitale Zukunft des Bankings - darauf ist die niiio finance group AG spezialisiert. Neben dem Robo-Advisor gehören auch eine Community-Plattform und API-Banking-Tools dazu, ebenso maßgeschneiderte Beratungs- und Entwicklungsleistungen und Betriebsmodelle. Die Software-Schmiede versteht sich als Lösungspartner für Banken und Finanzdienstleister. Die hochwertigen Plug-and-Play-Angebote sind nutzerfreundlich und individuell anpassbar - und helfen, Kosten drastisch zu senken und Wettbewerbsvorteile zu realisieren. *Mehr unter:* *- *Website niiio finance group AG: www.niiio.finance [1] *Kontakt:* niiio finance group AG Johann Horch, Vorstand Elisabethstr. 42/43, 02826 Görlitz Tel.: +49 35 81 - 374 99 - 0 E-Mail: johann.horch@niiio.finance Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: niiio finance group AG 2018-12-04 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: niiio finance group AG Elisabethstraße 42/43 02826 Görlitz Deutschland Telefon: 035813749911 Fax: 035813749911 E-Mail: info@niiio.finance Internet: www.niiio.finance ISIN: DE000A2G8332 WKN: A2G833 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 754259 2018-12-04 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=2511510b217bc8d20f23cdc7e1301c82&application_id=754259&site_id=vwd&application_name=news

