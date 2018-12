Shortseller knöpfen sich den Cannabis-Player Aphria vor. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, sei das Unternehmen für Gabriel Grego von Quintessential Capital Management (QCM) ein "schwarzes Loch". Auf einer Konferenz in New York rief er das Kursziel von 0 Dollar für Aphria aus. Anleger gerieten in Panik und straften die Aktie im gestrigen Handel um bis zu 29 Prozent ab. Zum Handelsende stand ein Kurseinbruch von satten 23 Prozent zu Buche. Das ist der größte Tagesverlust, den Aphria jemals an der Börse einstecken musste. Im vorbörslichen Handel gibt die Aktie abermals zweistellig nach.

