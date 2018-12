Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Vinci von 100,70 auf 103,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der jüngste Kursrückgang biete eine gute Chance, in ein grundsolides Unternehmen zu investieren, schrieb Analyst Victor Acitores in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf die attraktive Aktienrendite./ag/gl Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000125486