Die Schweizer Großbank UBS hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Während sich die Aussichten für das Rüstungsgeschäft in den vergangenen zwölf Monaten weiter verbessert hätten, gehe es für die Autozuliefersparte in die entgegengesetzte Richtung, was die Aktie bremse, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/edh Datum der Analyse: 04.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2018-12-04/14:44

ISIN: DE0007030009