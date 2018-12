Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2018 (per 31.12.) erwartungsgemäß einen Umsatzrückgang erlitten, nachdem im Vorjahr noch mehrere Hotels veräußert wurden. Die Analysten belassen das Kursziel und ihr positives Votum für die Warimpex-Aktie unverändert.

Nach Aussage der Analysten habe das Zahlenwerk - abgesehen von dem durch den schwachen Rubel belasteten Finanzergebnis - im Rahmen der Erwartungen von SRC gelegen. Das Unternehmen befinde sich in einem Übergangsjahr, in dem aktuelle Entwicklungsprojekte vorangebracht und selektiv Akquisitionen getätigt werden, um wieder das frühere Umsatzniveau zu erreichen und einen Shift in Richtung Büroimmobilien herbeizuführen. Demnach sei der Umsatz im Neunmonatszeitraum auf 21,6 Mio. Euro (9M 2017: 35,5 Mio. Euro) gesunken. Laut SRC habe der Umsatz bei Büroimmobilien aber bereits deutlich auf 11,3 Mio. Euro (9M 2017: 9,6 Mio. Euro) zugelegt

Die regulären Finanzierungskosten seien durch den Rückkauf aller Wandelanleihen und eines Großteils der Corporate Bonds auf 5,4 Mio. Euro (9M 2017: 9,3 Mio. Euro) gesunken. Auf Transaktionsseite halte es das Analystenteam für möglich, dass das Unternehmen bis Jahresende oder im ersten Quartal 2019 etwas vermelden könne, was die künftige Top-Line noch weiter erhöhen werde. Zudem habe das Unternehmen Ende November ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen, um bis zu 1 Million eigene Aktien zurückzukaufen. Die Analysten erneuern ihre positive Beurteilung, belassen das Kursziel unverändert bei 2,20 Euro und bestätigen ihr Rating "Buy".

