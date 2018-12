Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Freitag sind zwei neue Exchange Traded Funds von Lyxor International Asset Management über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Lyxor Inverse USD 10Y Inflation Expectations UCITS ETF würden Anleger Zugang zur Breakeven-Inflation von zehnjährigen US-Treasuries erhalten. Dabei würden Short-Positionen in inflationsindexierten US-Staatsanleihen und Long-Positionen in US-Treasuries mit angrenzenden Durationen eingegangen. ...

