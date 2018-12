Wiesbaden (www.fondscheck.de) - Der MainFirst Absolute Return Multi Asset Fund (ISIN LU0864714935/ WKN A1KCCF) ist seinem Namen folgend ein global anlegender Mischfonds, der einen Absolute Return Charakter aufweist, so die Experten der TELOS GmbH.Ohne Orientierung an eine Benchmark werde langfristig eine attraktive Rendite von 5% p.a. bei geringem Drawdown und geringer Vola (etwa 5%) angestrebt. Die Vorgabe eines breit diversifizierten Portfolios über Aktien, Anleihen und die Währungsseite werde eingehalten. Als mögliche Ergänzung könnten indirekt Rohstoffinvestments getätigt werden (eher taktisch), was aber in der aktuellen Ausgestaltung des Fonds von geringer Relevanz sei. Der Investmentstil für den Fonds werde von den maßgeblich verantwortlichen Portfoliomanagern Frank Schwarz und Adrian Daniel seit über 17 Jahren ohne grundsätzliche Veränderung verfolgt und somit auch seit Auflage des Fonds. ...

