Die Deutsche Bank hat Commerzbank nach einem Treffen mit Unternehmenschef Martin Zielke und dem Investor-Relations-Team auf "Hold" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Dabei sei es primär um die Umsetzung der Strategie für 2020 sowie Marktanteilsgewinne, den Wettbewerb in Deutschland und das Kostenmanagement gegangen, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie werde mit einem Bewertungsaufschlag zur Branche gehandelt, spiegele aber das Potenzial im Falle steigender Zinsen im Euroraum oder einem überraschend schnellen Wachstum der Erträge angemessen wider./gl/ag Datum der Analyse: 04.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2018-12-04/15:20

ISIN: DE000CBK1001