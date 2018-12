Die US-Börsen werden am Dienstag mit leichten Kursverlusten in den Handelstag starten und damit einen Teil ihrer Vortagesgewinne einbüßen. Als Belastungsfaktoren nennen Marktbeobachter unter anderem fehlende Details zu den Vereinbarungen, die US-Präsident Donald Trump mit Chinas Xi Jinping erzielt haben will. Alle weiteren Entwicklungen sehen Sie im Video.

