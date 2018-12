Grammer AG: Grundsteinlegung für Neubau von Konzernzentrale und Technologiezentrum mit Staatsminister Hubert Aiwanger DGAP-News: Grammer AG / Schlagwort(e): Sonstiges Grammer AG: Grundsteinlegung für Neubau von Konzernzentrale und Technologiezentrum mit Staatsminister Hubert Aiwanger 04.12.2018 / 15:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Grammer AG: Grundsteinlegung für Neubau von Konzernzentrale und Technologiezentrum mit Staatsminister Hubert Aiwanger - Offizieller Baustart für den Neubau der Grammer Konzernzentrale und des Technologiezentrums in Ursensollen / Landkreis Amberg-Sulzbach - Stärkung der Innovationsführerschaft und Erhöhung der Attraktivität als zukunftsweisender Arbeitgeber der Automobilindustrie - Klares Bekenntnis zur Region Oberpfalz und dem Innovationsstandort Deutschland Amberg, 4. Dezember 2018 - Beim Grammer Konzern, internationaler Zulieferer für Pkw-Innenausstattung und Nutzfahrzeugsitze, gehen die Vorbereitungen für die neue Grammer Konzernzentrale und das neue Technologiezentrum in die nächste Phase: Nach dem Spatenstich Anfang März erfolgte heute im Beisein von Herrn Hubert Aiwanger, dem bayerischen Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, die feierliche Grundsteinlegung für den Neubau im oberpfälzischen Ursensollen. Auf dem großzügigen Grundstück wird ein moderner, dreiteiliger Bürogebäudekomplex entstehen, der neben der Konzernzentrale auch umfassende Design- und Ergonomie-Labore umfasst. Erstmals werden somit die Entwicklungsaktivitäten der beiden Konzernsegmente Automotive und Commercial Vehicles sowie die Konzernzentrale am gleichen Standort zentral zusammengeführt. Damit ist die räumliche Voraussetzung für eine optimale Zusammenarbeit der verschiedenen Abteilungen gegeben, Synergien werden geschaffen und die Effizienz in den Entwicklungsprozessen erhöht. Zeitlich laufen die Fertigstellungsmaßnahmen nach Plan. Der Umzug in den ersten Bauabschnitt wird bereits Ende 2019 erfolgen. Das vierstöckige Büro- und Verwaltungsgebäude wird künftig auf knapp 22.000 Quadratmetern rund 700 Mitarbeitern eine moderne, zeitgemäße Arbeitsumgebung mit modernster Technologie bieten. Für das größte Bauprojekt in der Unternehmensgeschichte investiert Grammer in zwei Bauabschnitten insgesamt über 40 Millionen Euro. "Diese Investitionsentscheidung ist ein weiterer Beleg dafür, dass auch der ländliche Raum hochattraktiv für hochqualifizierte Arbeitsplätze ist. Technologische Entwicklungen wie Digitalisierung und Internet oder auch das Additive Manufacturing führen dazu, dass neue Chancen für den ländlichen Raum durch dezentralisierte Produktion entstehen, die wir aktiv zur ausgewogenen Entwicklung ganz Bayerns nutzen wollen. Die bayerische Wirtschaft steht für Innovation und Technologie. Bayern belegt in puncto Wettbewerbsfähigkeit in internationalen Rankings regelmäßig Spitzenplätze. Um auch künftig Schlüsseltechnologien aus und für Bayern zu entwickeln, sind starke Partner nötig. Dazu zählen unsere Unternehmen wie die Grammer AG - Weltkonzerne oder erfolgreiche Mittelständler - unsere exzellenten Forschungseinrichtungen und die Bayerische Staatsregierung. Wir alle ziehen an einem Strang, um den Wirtschaftsstandort Bayern fortlaufend voranzubringen", so der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Hartmut Müller, Vorstandsvorsitzender der Grammer AG ergänzt: "Der Neubau unserer Konzernzentrale mit Technologiezentrum und der damit verbundene Ausbau unserer Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ist ein wichtiger Meilenstein für die erfolgreiche Zukunft von Grammer. Als führender Zulieferer sehen wir uns als innovativer Entwicklungspartner der globalen Fahrzeugindustrie. Mit dem neuen Technologiezentrum in Ursensollen können wir unsere Spitzenposition für innovative Interieur-Lösungen weiter ausbauen. Gleichzeitig ist die Investition auch ein Bekenntnis zu unserer Heimat Oberpfalz." An der gemeinsamen symbolischen Grundsteinlegung durch den Vorstand der Grammer AG zusammen mit Hubert Aiwanger, dem bayerischen Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, nahmen unter anderem auch der Regierungspräsident der Oberpfalz Axel Bartelt, der stellvertretende Landrat Hans Kummert und der Bürgermeister der Gemeinde Ursensollen Franz Mädler teil. Unternehmensprofil Die Grammer AG mit Sitz in Amberg ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von gefederten Fahrer- und Passagiersitzen für On- und Offroad-Fahrzeuge. Im Segment Automotive liefern wir Kopfstützen, Armlehnen, Mittelkonsolen, hochwertige Interieur-Komponenten und Bediensysteme sowie innovative thermoplastische Lösungen für die Automobil-Industrie an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie. Das Segment Commercial Vehicles umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze (Traktoren, Baumaschinen, Stapler) sowie Bahn- und Bussitze. Mit rund 15.000 Mitarbeitern ist Grammer in 19 Ländern weltweit tätig. Die Grammer Aktie ist im Prime Standard notiert und wird an den Börsen München und Frankfurt sowie über das elektronische Handelssystem Xetra gehandelt. Kontakt: GRAMMER AG Ralf Hoppe Tel.: 09621 66 2200 investor-relations@grammer.com

04.12.2018