Auch am US-Markt wurden die Indizes vom Waffenstillstand zwischen den USA und China in Sachen Handelsstreit angetrieben. Der Dow Jones legte um über 1,2 Prozent zu, der S&P 500 ebenfalls. Und für den Nasdaq 100 ging es um 1,6 Prozent nach oben. In dieser Sendung geht es um folgende Einzelwerte: Facebook, Netflix, Alibaba, Baidu und Momo. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.