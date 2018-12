init innovation in traffic systems SE: Joachim Becker scheidet mit Ablauf seines Vertrages auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus DGAP-News: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): Personalie init innovation in traffic systems SE: Joachim Becker scheidet mit Ablauf seines Vertrages auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus 04.12.2018 / 15:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Joachim Becker scheidet auf eigenen Wunsch mit Ablauf seines Vertrages zum 31. März 2019 aus dem Vorstand der init innovation in traffic systems SE (ISIN DE 0005759807) aus. Er war 18 Jahre als Chief Operating Officer (COO) im Leitungsgremium der Gesellschaft für zentrale Telematik- und Informationssysteme verantwortlich. In diesem Zeitraum entwickelte sich init zum weltweit führenden Anbieter von integrierten Planungs-, Dispositions-, Telematik- und Ticketinglösungen für Busse und Bahnen. Der Diplom-Informatiker startete seine berufliche Karriere 1983 bereits bei init, zu deren ersten Mitarbeitern er auch gehörte. Er war maßgeblich am Aufbau des Unternehmens und der Produktpalette im Bereich Planung, Betriebssteuerung und Informationstechnologie beteiligt. Zuletzt zeichnete er sich für die Entwicklung des Wachstumsbereichs "Mobility as a Service" (MaaS) aus. Joachim Becker wird nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand als Geschäftsführer der Karlsruher INIT GmbH tätig bleiben. Vorstand und Aufsichtsrat danken Joachim Becker für seine herausragenden Leistungen in der Software-Entwicklung und die jahrelang erfolgreiche Arbeit als Geschäftsführer und COO. Seine Aufgaben im Vorstand werden künftig von seinem Kollegen Dipl.-Ing. (FH) Matthias Kühn mit übernommen. Der Vorstand der init innovation in traffic systems SE wird damit künftig nur noch aus vier Personen bestehen. Kontakt: Mitteilende Person: Simone Fritz Investor Relations ir@initse.com 04.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: init innovation in traffic systems SE Käppelestraße 4-10 76131 Karlsruhe Deutschland Telefon: +49 (0)721 6100 0 Fax: +49 (0)721 6100 399 E-Mail: ir@initse.com Internet: www.initse.com ISIN: DE0005759807 WKN: 575980 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 754375 04.12.2018 ISIN DE0005759807 AXC0220 2018-12-04/15:51