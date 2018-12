Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Aves One AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Aves One AG Unternehmen: Aves One AG ISIN: DE000A168114 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 12.10 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin Filker Aves One setzt im dritten Quartal 2018 die sehr gute Entwicklung fort. Wir bestätigen unsere Prognose und unser Kursziel in Höhe von 12,10 EUR . Rating: Kaufen. Die Aves One AG hat in den ersten 9 Monaten 2018 die hohe Wachstumsgeschwindigkeit aufrechterhalten können und steigerte die Umsatzerlöse um 27,2% auf 50,41 Mio. EUR (VJ: 39,64 Mio. EUR ). Hintergrund dieser Dynamik sind die getätigten Investitionen, die Auslastungssteigerungen und die deutlich verbesserte Rohertragsquote im Segment Container. Entsprechend verteilten sich die Umsatzerlöse gleichmäßig auf die Segmente Rail, mit 23,07 Mio. EUR (VJ: 19,54 Mio. EUR ) und das Segment Container mit 23,52 Mio. EUR (VJ: 17,75 Mio. EUR ). Ergebnisseitig wurden weitere Margenverbesserungen erzielt und das EBITDA erhöhte sich überproportional um 65,8% auf 35,22 Mio. EUR (VJ: 21,25 Mio. EUR ), was einer EBITDA-Marge von 70,0% entspricht (VJ: 53,6%). Diese positive Entwicklung führte auch zu einem positiven bereinigten EBT in Höhe von 2,60 Mio. EUR , nachdem im Vorjahr noch -10,25 Mio. EUR zu Buche standen. Das positive Vorsteuerergebnis zeigt, dass die Gesellschaft auch schon die hohen Skaleneffekte nutzen konnte und Gewinne für die Aktionäre erzielt, bevor überhaupt die Beiträge aus der Nacco-Transaktion durch die erstmalige Konsolidierung im laufenden 4. Quartal 2018 zum Tragen kommen. Unseres Erachtens sollte sich diese Entwicklung fortsetzen. Die zukünftige Entwicklung wird auch getragen von der NACCO/CIT Transaktion, mit der Aves One besonders im Branchenumfeld einen aufsehenerregenden Deal durchgeführt hat. Neben der Konsolidierung im Q4 2018 und der entsprechend anteiligen Umsatz- und Gewinn-Partizipation sollen im Gesamtjahr 2019 durch diese Transaktion etwa 37 Mio. EUR Umsatz und 28 Mio. EUR EBITDA erzielt werden. Weiterhin ist diese Transaktion für die Aves One ein besonderer Meilenstein, da nun innerhalb der Branche die Aves One AG als starke Player und potenzieller Kunde für Deals wahrgenommen wird. Dies führte laut Management bereits zu einer steigenden Anzahl an Angeboten. Im Zuge der Q3-Zahlen und der Guidance-Konkretisierung bestätigen wir unser Prognose. Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr 2018 Umsatzerlöse in Höhe von 75 ??" 78 Mio. EUR und ein EBITDA zwischen 53 ??" 55 Mio. EUR . Unsere aktuelle Prognose für das Jahr 2018 beläuft sich auf 77,02 Mio. EUR Umsatz bei einen EBITDA in Höhe 54,31 Mio. EUR . Wir liegen damit mit unserer Prognose weiterhin im Rahmen der Guidance. Vor diesem Hintergrund vergeben wir abermals das Kursziel 12,10 EUR je Aktie und bestätigen unser KAUFEN-Rating. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17355.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum (Uhrzeit) Fertigstellung: 04.12.2018 (14:50 Uhr) Datum (Uhrzeit) erste Weitergabe: 04.12.2018 (15:30 Uhr) Kursziel gültig bis: max. 31.12.2019 =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

