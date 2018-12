Autogipfel in Washington - die Chefs von Daimler und Volkswagen, sowie der Finanzvorstand von BMW treffen sich am Dienstag mit Vertretern der US-Regierung um Strafzölle abzuwenden. Im Gebäck haben sie Investitionspläne in US-Standorte. Ob das reicht? Jürgen Dietrich, Aktienhändler auf dem Stuttgarter Parkett berichtet über die aktuellen Entwicklung der gebeutelten Autowerte.